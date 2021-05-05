Advertisements

الحكومة تستعرض أبرز أهداف مبادرة حياة كريمة (انفوجراف)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، انفوجرافا؛ يوضح فيه أبرز نقاط مبادرة حياة كريمة التي تم الإعلان عنها منذ عامين، وتطرق رئيس مجلس الوزراء للحديث عنها كجزء من برنامج الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الـ3 المقبلة.

ومكنت برامج الحماية الاجتماعية الدولة من النجاح خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016؛ ولذلك وجهت الدولة جهودها نحو تنمية القرى الأشد فقرًا خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة منذ عامين بصورة استرشادية، والتي أثبتت فاعلية نجاحها في النتائج الأولية من المرحلة الأولي، وستتوالى تباعًا المراحل التالية وفقًا لنسبة احتياج كل قرية في كل القرى المصرية؛ بهدف تحسين جودة حياة أكثر من 58 مليون مستفيد في جميع قرى الجمهورية وتوابعها.

وينقسم البرنامج لـ3 مراحل طبقًا لنسبة الاحتياج:

1. المرحلة الأولى من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر 7٠% فيما أكثر (القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة): تم البدء في تنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية بشكل عاجل منذ عامين بواقع 51 مركزًا على مستوى 20 محافظة وبإجمالي 18.4 مليون مستفيد في 1376 قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة وتابع.

2. المرحلة الثانية من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: من 50% إلى ٧٠% (القرى الفقيرة التي تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى).

3. المرحلة الثالثة من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: أقل من 50%: (تحديات أقل لتجاوز الفقر).

ومن أهم المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا؛ ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، ومدى الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، بجانب ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

الحكومة تستعرض أبرز أهداف مبادرة حياة كريمة (انفوجراف)
الحكومة تستعرض أبرز أهداف مبادرة حياة كريمة (انفوجراف)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادرة حياة كريمة الفجر الحكومة

أخبار تهمك

مفاجأت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري

منذ أقل من ساعة

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعة و 7 دقيقة

"لجنة كورونا" تعلق على الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة تعرض ميناء الإسكندرية للتلوث.. وزارة البيئة ترد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ يوم

بيراميدز يصدم الزمالك بتجديد عقد نجمه

منذ ساعة و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:11 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

01:46 م

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

03:06 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

06:16 ص

حقيقة تعرض ميناء الإسكندرية للتلوث.. وزارة البيئة ترد

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي