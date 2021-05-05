في ظل جائحة كورونا.. ديزر تتعاون مع "دريم ستاتيج" الأميركية لبث حفلات الموسيقى افتراضيًا لجميع أنحاء العالم

تُعلن خدمة البث الصوتي العالمية Deezer عن التعاون مع شركة DREAMSTAGE، الأميركية الناشئة لبث الموسيقى الحيّة، من أجل تسريع نمو الشركة الناشئة بشكل كبير وتوسيع خدماتها عالميًا، في ظل نمو كبير لصناعة الموسيقى في العالم حيث من المتوقع أن تنمو صناعة موسيقى البث المباشر بشكل سريع، لتصل إلى 6.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.



وقدّمت شركة DREAMSTAGE أكثر من 50 عرضًا مباشرًا منذ إطلاقها، ما أدى توفير تجربة موسيقية حيّة ثرية إلى المعجبين في جميع أنحاء العالم، خاصة في ظل جائحة كورونا حيث يتمكن المستمعون من الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديهم في أي مكان خاصة المنازل.



ويوفّر DREAMSTAGE أيضًا للفنانين فرصة أخرى للاستفادة التجارية من خلال حفلات البث المباشر كتنسيق ترفيهي جديد وتقديم فرص البث المتزامن للحفلات الموسيقية الشخصية عند بدء العروض الحيّة مرة أخرى.



ومن المقرر أن يساعد استثمار Deezer في تسريع طرح منتج DREAMSTAGE وتوسيع نطاق المحتوى وزيادة حصته في السوق، كما تتطلع الشركة عبر التعاون أيضًا في إتاحة فرص جديدة لكيفية استفادة عشاق الموسيقى من إمكانات البث المباشر من DREAMSTAGE.



وتتمتع Deezer بقاعدة مشتركين عالمية كبيرة، وتمتلك أحدث التقنيات الصوتية، وأحد أكبر محتوى من الأغاني في العالم بحوالي 73 مليون أغنية، وستعمل الشركات بشكل وثيق معًا لإيجاد أوجه التعاون والفرص لتقديم خدمات مضافة للمشتركين، وتقديم محتوى أكبر يخص الفنانين المحليين والعالميين وجميع أنواع الموسيقى حول العالم.



من جهته قال المدير التنفيذي لشركة ديزر ، هانس هولجر ألبريخت: "نعتقد أن DREAMSTAGE هي أفضل منصة موسيقية حيّة في السوق اليوم، وإنها في وضع جيد لتصبح الوجهة الموسيقية عبر الإنترنت لكل من المعجبين والفنانين، ويمكن لعشاق الموسيقى أخيرًا الاستمتاع بتجربة حفلة موسيقية حقيقية أكثر من مجرد فيديو".



أضاف: "DREAMSTAGE و Deezer يتشاركان الرؤية في دعم المواهب الموسيقية الرائعة وتوفير العروض الحيّة للموسيقيين لتحقيق الأرباح خلال هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة، في إطار سياستنا المتمثلة في ربط الفنانين بمعجبيهم من خلال مشاريعنا الأصلية".



من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة DREAMSTAGE توماس هيس: "يسعدنا ويشرفنا أن نحوّل الموسيقى الحيّة على المدى الطويل مع Deezer إلى مشروع كبير"، مضيفا: "يتطور DREAMSTAGE سريعًا باعتباره لاعبًا متميزًا في صناعة الحفلات الموسيقية، مما يخلق لحظات فريدة للفنانين والمعجبين للتواصل في جميع أنحاء العالم، ونحن متحمسون لتوحيد جهودنا مع Deezer واغتنام هذه الفرصة الجديدة الهائلة لنساعد الفنانين على النمو وإسعاد الجماهير في كل مكان".