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تعرف علي الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 5-5-2021

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:16 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وربح رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار جنيه ، وفيما يلي تقرير بالأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم طبقاً لما جاء بالموقع الرسمي للبورصة المصرية 

الأسهم الأكثر ارتفاعًا بالبورصة المصرية اليوم

وتصدر سهم التعمير والاستشارات الهندسية ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 11.36 % ليغلق على 18.62 جنيه، ثم جراند انفستمنت القابضة بنسبة 9.96 % ليغلق على 8.72 جنيه، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 9.44 % ليغلق عند مستوى 35.72 جنيه .

وجاء سهم الملتقى العربي للاستثمارا ت بارتفاع 8.47% ليغلق عند مستوى 48.54 جنيه، ثم سهم أجواء للصناعات الغذائية بارتفاع 8.26% ليغلق عند مستوى 3.80 جنيه.


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