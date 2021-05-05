في رسالة للسيسي.. رئيس مالي يؤكد تقدير بلاده العميق لمصر وشعبها وقيادتها

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رسالة من أخيه رئيس مالي "باه نداو"، تضمنت الإشادة بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر ومالي، ومعربًا عن تقدير بلاده العميق لمصر وشعبها وقيادتها على الدعم المستمر لتحقيق تطلعاتها في التنمية، والإرادة السياسية والرؤية الواضحة التي تنتهجها مصر إزاء دفع جهود العمل الأفريقي المشترك.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، "زيني مولاي"، وزير خارجية جمهورية مالي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.



