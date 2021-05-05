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"تطوير المناطق السياحية".. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مناقشة العديد من القضايا والقرارات الهامة؛ كإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.

ويرصد "الفجر"، أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تطوير خليج نعمة
استهلت الحكومة اجتماعها الأسبوعي، لمناقشة الاحتياجات اللازمة لتطوير أبرز المناطق السياحية في مدينة شرم الشيخ، والتي من بينها مشروعات تطوير كل من منطقة خليج نعمة وتحويلها إلى مركز سياحي متطور، وتطوير شارع الملك عبد الله، إلى جانب مشروع تفعيل تطبيقات الهوية البصرية للمدينة، ومنظومة الكاميرات الأمنية.

إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير
وافقت الحكومة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.

وينص على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

نقل تبعية بعض المستشفيات
ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان مع بدء العام المالي المقبل، وذلك بما يسهم في سرعة إجراء عمليات التطوير اللازمة وتهيئة تلك المستشفيات للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يتم ربطها بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

قانون شركات قطاع الأعمال
كما وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال الصادرة بالقرار رقم 1590 لسنة 1991. 

إعادة تخصيص أرض
ووافقت أيضًا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 314297.16 فدان ناحية مركز الداخلة، لصالح محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة.

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