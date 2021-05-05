"العربية لإستصلاح الأراضي" تتصدر الأسهم الأكثؤ إنخفاضاً بالبورصة اليوم





ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام جلسة اليوم الأربعاء ، حيث قلص المؤشر الرئيسي جزءً كبيراً من خسائره التي إستمرت لعدة جلسات





وفيما يلي نشتعرض أكثر 5 أسهم إنخفضت بالبورصة اليوم كالتالي :





الأسهم الأكثر انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم





تصدر سهم العربية لاستصلاح الاراضي ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 9.45 % ليغلق على 18.58 جنيه ثم سهم مينا فارم للأدوية بنسبة 8.45 % ليغلق على 114.17 جنيه، تلاه سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير بنسبة 6.25 % ليغلق عند 50.14 جنيه .





وجاء سهم المجموعة المصرية العقارية بالمرتبة الرابعة بانخفاض 5.49 % ليغلق عند مستوى 24.61 جنيه، ثم سهم العربية للاسمنت بانخفاض 5.06 % ليغلق عند مستوى 3.38 جنيه.