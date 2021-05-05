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"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة، موضحا أنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل تشهد البلاد انخفاضا مؤقتا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه مع يوم الجمعة يكون الطقس، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم الأربعاء، ذروة الموجة الحارة، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

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