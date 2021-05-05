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علي جمعة يكشف عن دعاء لتيسير الولادة (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن دعاء لتيسير الولادة.

وقال "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، إن النبي –صلى الله عليه وسلم- يأمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن يأتيا فاطمة –عليها السلام- لما دنا وقت ولادتها فيقرأ عندها آية الكرسي ويعوذها بالمعوذتين.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يأمرهما أن يقرأوا عندها أيضًا قول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ".

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