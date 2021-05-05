6 أرقام جديدة عن وضع كورونا في مصر.. اعرفها

عدة إحصائيات وأرقام جديدة أعلنتها وزارة الصحة والسكان خلال الساعات الأخيرة بشأن وضع فيروس كورونا في مصر، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم.





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الإحصائيات والأرقام الجديدة التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان عن وضع كورونا في مصر:





- في آخر 24 ساعة تم تسجيل 1090 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





- إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 231803 من ضمنهم 173341 حالة تم شفاؤها، و13591 حالة وفاة.





- تراجعت معدلات التعافي بكورونا إلى 74.4% في مقابل ارتفاع الإصابات اليومية التي سجلتها الوزارة أمس وبلغت 1090 حالة مشيرة إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 173341 حالة حتى اليوم.





- إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 231803 من ضمنهم 173341 حالة تم شفاؤها، و13591 حالة وفاة.





- سيتم توريد 1.7 مليون جرعة في خلال الأسبوع القادم يلحقها 1.7 مليون جرعة أخرى بنهاية شهر مايو الجاري ، إلى جانب لقاح "سينو فارم".





- من المنتظر توريد مليون جرعة على شحنتين خلال الشهر الجاري أيضاَ، هذا فضلًا عن لقاح "سينوفاك"، الذى سيتم توريد 500 ألف جرعة منه خلال هذا الأسبوع، والمقرر أن تبدأ إجراءات التصنيع خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك مع بدء توريد ألف و400 لتر مادة خام تكفي لتصنيع 2 مليون جرعة.



