الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض الاعتماد على الصين في بعض القطاعات

كشف الاتحاد الأوروبي اليوم النقاب عن خطة لخفض الاعتماد على الموردين من الصين وغيرها من الدول في ستة قطاعات إستراتيجية مثل المواد الخام ومكونات العقاقير وأشباه الموصلات بعد ركود اقتصادي بسبب الجائحة.



