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الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض الاعتماد على الصين في بعض القطاعات

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
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كشف الاتحاد الأوروبي اليوم النقاب عن خطة لخفض الاعتماد على الموردين من الصين وغيرها من الدول في ستة قطاعات إستراتيجية مثل المواد الخام ومكونات العقاقير وأشباه الموصلات بعد ركود اقتصادي بسبب الجائحة.

وأشار الاتحاد الذي يضم 27 دولة إلى مدى إلحاح المهمة إذ تعتمد أوروبا على الصين في توريد نحو نصف 137 منتجا يستخدم في الأنظمة البيئية الحساسة وهي بصفة أساسية مواد خام وأدوية ومنتجات أخرى مهمة لأهداف رقمية وبيئية للكتلة وفقا لرويترز.
 

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