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موسيماني يحذر لاعبي الأهلي ويطالب بتغليظ العقوبات
الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:29 م
امل الحلفاوي
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المدير
الفني الجنوب إفريقي، هدد عدد كبير من لاعبي الفريق بالاستبعاد من حساباته الفنية
في المباريات المقبلة.
واوضحت
تقارير صحفية أن الجهاز الفني للفريق، مستاء من عدد من اللاعبين، على رأسهم طاهر
محمد طاهر، وحسين الشحات، وصلاح محسن، ووالتر بواليا، ومروان محسن.
وطالب
بيتسو موسيماني بضرورة تغليظ العقوبات على هؤلاء اللاعبين، وذلك لتراجع مستواهم.
جدير بالذكر أن الأهلي كان قد خسر أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز، بهدف دون رد
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