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وكيل "تعليم الفيوم" يتابع البرنامج التدريبي "السلوكيات المهنية لمديري المرحلة الابتدائية" (صور)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تابع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ويرافقه الأستاذ محمد عبدالله وكيل المديرية، فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي "السلوكيات المهنية لمديري المرحلة الابتدائية.. مجتمعات الممارسة المهنية"، وذلك بمدرسة الشهيد ياسر كمال تمام بحضور مسئولي التدريب بالمديرية الأستاذة جهاد البراوي والدكتور إبراهيم خليل.

وبدأ البرنامج التدريبي يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو حتى 6 مايو 2021م ويحتوى على ثلاثة محاور رئيسية:

اليوم الأول: التنمية المهنية.

اليوم الثاني: البيئة المدرسية.

اليوم الثالث: التقييم.

وتقدم وكيل الوزارة برسالة شكر لمسئولي التدريب ومديري المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة المشاركين في البرنامج التدريبي وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع البرنامج التدريبي "السلوكيات المهنية لمديري المرحلة الابتدائية" (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع البرنامج التدريبي "السلوكيات المهنية لمديري المرحلة الابتدائية" (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع البرنامج التدريبي "السلوكيات المهنية لمديري المرحلة الابتدائية" (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع البرنامج التدريبي "السلوكيات المهنية لمديري المرحلة الابتدائية" (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع البرنامج التدريبي "السلوكيات المهنية لمديري المرحلة الابتدائية" (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع البرنامج التدريبي "السلوكيات المهنية لمديري المرحلة الابتدائية" (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع البرنامج التدريبي "السلوكيات المهنية لمديري المرحلة الابتدائية" (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع البرنامج التدريبي "السلوكيات المهنية لمديري المرحلة الابتدائية" (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع البرنامج التدريبي "السلوكيات المهنية لمديري المرحلة الابتدائية" (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع البرنامج التدريبي "السلوكيات المهنية لمديري المرحلة الابتدائية" (صور)

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