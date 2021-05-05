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2 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم
الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:30 م
نيفين سمير
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سجلت مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم حوالي 2 مليار جنيه ، بينما سجل المصريون والعرب مبيعات بحوالي 2 مليار جنيه و6.4 مليون جنيه علي التوالي.
وإستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 60% ، والعرب علي نسبة 2% والأجانب علي نسبة 37.3% ، أما المؤسسات فقد إستحوذت علي نسبة 81.3% والأفراد علي نسبة 6.8%.
وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.317 مليار جنيه.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 10512 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3037 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال جلسة اليوم نحو 3.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 349 مليون ورقة منفذة على 29 ألف عملية.
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