2 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم

سجلت مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم حوالي 2 مليار جنيه ، بينما سجل المصريون والعرب مبيعات بحوالي 2 مليار جنيه و6.4 مليون جنيه علي التوالي.

وإستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 60% ، والعرب علي نسبة 2% والأجانب علي نسبة 37.3% ، أما المؤسسات فقد إستحوذت علي نسبة 81.3% والأفراد علي نسبة 6.8%.

وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.317 مليار جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 10512 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3037 نقطة.



