ارتفاع الطلب الصناعي في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء ارتفاع الطلب على السلع المصنعة في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي. وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المصنعة زاد خلال مارس الماضي بنسبة 1ر1% بعد تراجعه بنسبة 5ر0% خلال فبراير الماضي.





كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 3ر1% فقط بعد تراجعه بنسبة 8ر0% خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات الأولية. جاء ارتفاع الطلب على إنتاج المصانع الأمريكية خلال مارس الماضي في الوقت الذي زاد فيه الطلب على السلع المعمرة بنسبة 8ر0% بعد تراجعه بنسبة 9ر0% خلال الشهر السابق، وذلك بحسب الألمانية.



