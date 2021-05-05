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ارتفاع الطلب الصناعي في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
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أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء ارتفاع الطلب على السلع المصنعة في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي. وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المصنعة زاد خلال مارس الماضي بنسبة 1ر1% بعد تراجعه بنسبة 5ر0% خلال فبراير الماضي.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 3ر1% فقط بعد تراجعه بنسبة 8ر0% خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات الأولية. جاء ارتفاع الطلب على إنتاج المصانع الأمريكية خلال مارس الماضي في الوقت الذي زاد فيه الطلب على السلع المعمرة بنسبة 8ر0% بعد تراجعه بنسبة 9ر0% خلال الشهر السابق، وذلك بحسب الألمانية.

كما ارتفع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 5ر1% خلال مارس الماضي  بعد تراجعه بنسبة 1ر0% خلال فبراير الماضي. وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم التسليمات من السلع المصنعة خلال مارس الماضي  بنسبة 1ر2% بعد تراجعه بنسبة 9ر1% خلال الفترة نفسها. وزاد مخزون السلع المصنعة خلال مارس الماضي بنسبة 7ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 8ر0% خلال الشهر السابق.

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