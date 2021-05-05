مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22 الأكثر بحثا على جوجل

تصدر مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22 محركات البحث جوجل اليوم، حيث شهدت الحلقة 22 أحداث مثيرة وشيقة 22، وعن تفاصيل الحلقة إليكم التالي:

- جلوس «مؤنس» محمد فراج و«هنا» منى زكى عند مأذون لانهاء اجراءات طلاقها من «حازم» محمد ممدوح على الأوراق ولكن حازم لم يأت.

- كان جازم متواجد في المطار بصحبة أمينة استعدادا للسفر، طالباً من هنا الانتظار حتى يعود.



وفي التالي ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن بطولة النجمة مني زكي والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن

يتم عرض المسلسل عبر dmc يومياً الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحا و 10:00 صباحا.





أبطال مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن احمد، مايان السيد، أسامة الهادي ولاول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي أدهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمرعبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن إخراج تامر محسن.