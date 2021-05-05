مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25" والقنوات الناقلة

يبحث عدد من المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25"

يعرض مسلسل كوفيد 25، على قناة الحياة، الساعة 6:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في 5:30 صباحا، والأخرى 10 صباحا.





ويعرض مسلسل كوفيد 25، على قناة ON، الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، بينما الإعادة الأولى 7 صباحا، والأخرى 11:30 صباحا.





ومسلسل كوفيد 25، يعرض الساعة 2 مساء على قناة ON Drama، والإعادة الأولى 9:30 صباحا، والأخرى 6:30 مساء.





وعلى القناة الأولى الساعة 7:45 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى 2 صباحا، فيما تُعرض الإعادة الأخرى 10 صباحا.





وعلى قناة روتانا خليجية، الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، على أن تكون الإعادة 9:30 صباحا بتوقيت مصر.





أبطال عمل "كوفيد 25"