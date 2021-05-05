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هوجو بروس مدربا لجنوب أفريقيا

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن المنتخب الجنوب إفريقي تعيين البلجيكي هوجو بروس لتدريب منتخب الهافانا هافانا وذلك بعقد يمتد حتى كأس العام 2026.

وسبق وأن قاد المدير الفني البالغ عمره 69 عامًا والذي كان ضمن تشكيلة المنتخب البلجيكي الواصله لقبل نهائي كأس العالم 1986 منتخب الكاميرون من أجل الحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية 2017 وشغل المنصب لأقل من عامين.

وقاد بروس في الدوري البلجيكي كلوب بروج وأندرلخت لإحراز لقب الدوري ونال جائزة أفضل مدير فني في بلجيكا أربعة مرات كما سبق له تدريب المنتخب الجزائري والقطري واليوناني والتركي.

كانت المحطة الأخيرة لبروس قبل تولي القيادة الفنية لمنتخب جنوب أفريقيا مدير تقني في نادي أوستنده البلجيكي قبل أن يتم تعيينه على رأس القائمة الفنية للمنتخب الجنوب أفريقي.

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