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"علاقة غير شرعية" تدفع فتاة للانتحار في المرج.. ووالديها: سلوكياتها كانت متغيرة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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فتحت نيابة المرج شرق القاهرة، التحقيقات في واقعة قيام فتاة بالانتحار شنقا خوفا من أسرتها بعد علمهم بعلاقتها غير الشرعية مع شاب.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال أسرة الفتاة المنتحرة والذين قالوا أنهم لاحظوا تغيرا في سلوك ابنتهم الطالبة في الصف الثانوي حتى قرروا مراقبتها، حيث عثروا بهاتفها على محادثات بينها وبين شاب يتفقوا خلالها على لقاءات في منزله، وأنها على علاقة به منذ 8 شهور.

وأضافوا في أقوالهم إنهم قاموا بمواجهتها بالرسائل وعلى إثر ذلك أصيبت الفتاة بالصدمة وهربت من المنزل خلسة، وفور إعادتها مرة أخرى قام أهل الفتاة بحجزها داخل غرفتها لعدم الهروب مرة ثانية ومعاقبتها، وعلى الفور استغلت الفتاة تواجدها منفردة داخل غرفتها وأعدت حبل مشنقة، وربطته بحديد الغرقة وأنهت حياتها شنقا.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا يفيد بالعثور على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا جثة هامدة، داخل غرفتها إثر إنهاء حياتها "شنقًا"، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبسؤال والديها اعترفا أن ابنتهما أقدمت على الانتحار بعد مغافلتهما لارتباطها بعلاقة غير شرعية بشاب.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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بوابة الفجر انتحار فتاة المرج الفجر

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