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بريطانيا تكشف رسميًا سبب وفاة الأمير فيليب

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:46 م
الأمير فيليب
الأمير فيليب
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كشفت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، عن سبب وفاة دوق إدنبرة، الأمير البريطاني فيليب، زوج الملكة، إليزابيث.

 

وقالت السلطات البريطانية، إنه تم تسجيل سبب وفاة الأمير البريطاني فيليب، رسميًا على أنه "الشيخوخة"، وفقًا لتقارير صحفية.

 

وفي 9 أبريل، توفي الأمير فيليب عن عمر يناهز الـ100 عام، بعد خروجه من المستشفى جراء إجراء عملية جراحية في القلب، لكن قصر باكنجهام لم يؤكد سبب الوفاة آنذاك.

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