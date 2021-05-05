Advertisements

تشغيل مركز بنك الدم ببورسعيد كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم الأربعاء، مركز بنك الدم والذي تم تشغيله اليوم كمركز لتلقي لقاحات فيروس كورونا، وحل أزمة تزاحم المواطنين أمام مراكز التطعيم.

وأطمأن محافظ بورسعيد،  علي سير العمل بسهولة داخل المركز، وتقديم خدمة متميزة للمواطن، وكذلك عدم وجود تزاحم،  وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

وطالب المحافظ العاملين بتسهيل حصول المواطن علي اللقاح،  مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

وأشاد محافظ بالقائمين على المركز الجديد للتطعيم من أطقم أطباء وتمريض وإداريين على سرعة نهو الإجراءات المتبعة لتلقي اللقاح وعدم تعدى زمن الانتظار من ١٠ الى ١٥ دقيقة على الأكثر من لحظة الوصول إلى المغادرة.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وجه بفتح عدد من المراكز بالمحافظة لتقديم لقاح فيروس كورونا للمواطنين، وذلك خلال جولته بمستشفى النصر للأطفال داخل وحدة تلقي اللقاح. للتيسير على المواطنين والتوسع في عملية تطعيم المواطنين بالمحافظة.
تشغيل مركز بنك الدم ببورسعيد كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)
تشغيل مركز بنك الدم ببورسعيد كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)
تشغيل مركز بنك الدم ببورسعيد كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)
تشغيل مركز بنك الدم ببورسعيد كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)
تشغيل مركز بنك الدم ببورسعيد كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)
تشغيل مركز بنك الدم ببورسعيد كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بورسعيد بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بيراميدز يصدم الزمالك بتجديد عقد نجمه

منذ ساعة و نصف

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة تعرض ميناء الإسكندرية للتلوث.. وزارة البيئة ترد

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعة و نصف

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري

منذ ساعة و 17 دقيقة

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ يوم

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة وسط مفاجأت بالجملة

منذ 38 دقيقة

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 18 ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ ساعتين و 9 دقيقة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:11 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

01:46 م

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

03:06 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

06:16 ص

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

08:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي