تشغيل مركز بنك الدم ببورسعيد كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مركز بنك الدم والذي تم تشغيله اليوم كمركز لتلقي لقاحات فيروس كورونا، وحل أزمة تزاحم المواطنين أمام مراكز التطعيم.





وأطمأن محافظ بورسعيد، علي سير العمل بسهولة داخل المركز، وتقديم خدمة متميزة للمواطن، وكذلك عدم وجود تزاحم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.





وطالب المحافظ العاملين بتسهيل حصول المواطن علي اللقاح، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى لتقديم أفضل خدمة للمواطن.





وأشاد محافظ بالقائمين على المركز الجديد للتطعيم من أطقم أطباء وتمريض وإداريين على سرعة نهو الإجراءات المتبعة لتلقي اللقاح وعدم تعدى زمن الانتظار من ١٠ الى ١٥ دقيقة على الأكثر من لحظة الوصول إلى المغادرة.



