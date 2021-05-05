كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة وسط مفاجأت بالجملة





إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التشكيلة التي سيدخل بها المارد الأبيض مواجهة سموحة لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.





ومن المُنتظر أن يلعب الزمالك المواجهة على النحو التالي :-





في حراسة المرمى : محمد عواد.





خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.





خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم أوباما.





خط الهجوم : أشرف بن شرقي ، شيكابالا ، سيف الدين الجزيري.





وقبل المباراة يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد إحدى وأربعين نقطة في الوقت الذي يحتل فيه فريق نادي سموحة المركز السادس برصيد ثمانية وعشرين نقطة.