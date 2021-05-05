Advertisements

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة وسط مفاجأت بالجملة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التشكيلة التي سيدخل بها المارد الأبيض مواجهة سموحة لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

ومن المُنتظر أن يلعب الزمالك المواجهة على النحو التالي :-

في حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم : أشرف بن شرقي ، شيكابالا ، سيف الدين الجزيري.

وقبل المباراة يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد إحدى وأربعين نقطة في الوقت الذي يحتل فيه فريق نادي سموحة المركز السادس برصيد ثمانية وعشرين نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون الزمالك

أخبار تهمك

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعة و نصف

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ يوم

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة تعرض ميناء الإسكندرية للتلوث.. وزارة البيئة ترد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ ساعتين و 7 دقيقة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ يوم

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة وسط مفاجأت بالجملة

منذ 36 دقيقة

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بتجديد عقد نجمه

منذ ساعة و نصف

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. قائمة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر تشهد مفاجأت بالجملة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي

عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة

كارتيرون في حيرة قبل القمة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في كلاسيكو الكرة المصرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:11 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

01:46 م

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

03:06 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

06:16 ص

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

08:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي