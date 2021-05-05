150 مواطنا يتلقون لقاح كورونا بمركز المسنين في بورسعيد (صور)

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مركز وحدة صحة المسنين، وذلك للاطمئنان على وصول التطعيم للمواطنين بسهولة ويسر، وبالالتزام بالإجراءات الاحترازية ودون تزاحم.





وأكد المحافظ، أن اليوم شهد تطعيم 150 مواطنًا دون تزاحم، بعد التيسيرات التي أجراها والتي ساهمت في حصول المواطن على التطعيم خلال 10 دقائق بعدما كانت من ٦ إلى 8 ساعات.





وقدم، الشكر للأطقم الطبية من أطباء وتمريض والعاملين بالمركز على الجهد المبذول لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، مطالبًا باستمرار الإجراءات الخفيفة والتسهيل علي المواطنين.



