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تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 23من مسلسل"المداح" لـ حماده هلال

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل المداح لحماده هلال، أحداث متصاعدة حيث  طلب هلال، من حسن، شقيقه ويجسد شخصيته خالد سرحان، أن يقوم بإدارة أعماله ويغدق عليه الكثير من المال ليوافق الأخير ويبدأ العمل معه.

وتخبر منال، والتي تجسد شخصيتها دنيا عبدالعزيز، زين،  بأن صابر،  هو الذي تسبب في المشادة التي حدثت بينه وبين زوجته رحاب وتجسد شخصيتها نسرين طافش، من خلال عمل أجراه لهما.

وتنتهي أحداث الحلقة، بذهاب زين، إلى صابر ليهدده بأنّ يبطل مفعول السحر الذي عقده لهما وأن يبعتد عن طريقه، ليوافق الأخير على طلبه بشرط أن يوافق الأول على زواجه من شقيقته سهيلة.

ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الساعة العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.

جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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