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عاجل.. ليفربول يثير الجدل حول مستقبل صلاح

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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 أثار الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي حالة من الجدل حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح خلال الفترة القادمة.

وكان صلاح قد أدلى بتصريحات صحفية الأسبوع الجاري مع سكاي سبورتس أكد فيها عدم قيام إدارة الليفر بفتح المفاوضات معه من أجل تجديد العقد المُبرم بينهما.

وأثارت تلك التصريحات حفيظة مسؤولي الريدز من مسألة تجديد العقد خاصةً بعد أن أدلى بتصريحات أخرى أكد خلالها رغبته في الإنتقال إلى عملاقي إسبانيا مستقبلاً.

وعلى الرغم من أنه كان متوقعًا تحرك مسؤولي الريدز لتأمين مستقبل صلاح لم يحدث ذلك الشيء ما جعل علامات الأستفهام تظهر حول إستمراريه الفرعون المصري من عدمها.

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ليفربول صلاح الدوري الانجليزي

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