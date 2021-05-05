ارتفاع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى في مارس

قفز العجز التجاري الأمريكي إلى قمة غير مسبوقة في مارس وسط تنام كبير في الطلب المحلي، وهو ما يرفع الواردات، وقد تزداد تلك الهوة اتساعا مع انتعاش النشاط الاقتصادي في البلاد بوتيرة أسرع منها في بلدان أخرى.





وبحسب "رويترز" قالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري زاد 5.6 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 74.4 مليار دولار في مارس .



