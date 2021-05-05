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بيراميدز يرصد مبلغاً كبيراً لإغراء ساسي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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 يسعى مسئولو نادي بيراميدز، للحصول على خدمات الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

إدارة نادي بيراميدز نفت كل الأخبار التي كشفت أن النادي دخل في مفاوضات مع ساسي، رغبة منها في عدم الدخول في أزمات مع جمهور الزمالك، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.

ورصدت إدارة نادي بيراميدز 37 مليون جنيه في الموسم الواحد، من أجل إغراء ساسي للانضمام إلى صفوف السماوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

جدير بالذكر أن ساسي يحظى باهتمام عدد من الأندية الخليجية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسها فريق الدحيل القطري.

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