الأهلي يخطط لتعيين مساعد لموسيماني

تواصل لجنة التخطيط في الأهلي محاولاتها مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عن طريق الضغط عليه من أجل تعيين مساعد مصري جديد ضمن طاقمه المعاون.

وكان هناك تواصل مستمر من جانب جهاز كرة القدم في الأهلي في الساعات الماضية مع بيتسو موسيماني من أجل إقناعه بالتعاقد مع مساعد مصري ضمن طاقمه المعاون وحتى تلك اللحظة يرفض المدير الفني الجنوب أفريقي هذه الخطوة.

وطالب محسن صالح رئيس لجنة التخطيط ضرورة تعيين مساعد مصري مع بيتسو موسيماني في ظل وجود أخطاء كثيرة في التشكيل وطريقة اللعب.

جدير بالذكر أن الأهلي تلقى الهزيمة الثانية له على يد غزل المحلة بهدف نظيف في بطولة الدوري المصري.