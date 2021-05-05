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روسيا تسجل 7975 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، 7975 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 7770 إصابة في اليوم السابق (ما كان أدنى حصيلة يومية منذ أواخر سبتمبر)، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة (2432 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.

 

وشهدت روسيا، تراجعًا في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، إلى مستوى ما تحت الثمانية آلاف.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 360 حالة وفاة جديدة، مقابل 337 وفاة أمس، فيما تماثل 7506 مرضى للشفاء.

 

وكانت روسيا، سجلت إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و847489 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 111895 حالة وفاة، و271044 حالة نشطة، وأربعة ملايين و464550 حالة شفاء.

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