مصطفى محمد يتوعد بشيكتاش قبل ديربي الدوري التركي





أكد مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا سراي التركي أن فريقه يتطلع إلى الفوز بالمواجهة القادمة ضد فريق نادي بشيكتاش التركي المقرر إقامتها اليوم السبت على ملعب تيليكوم لحساب مباريات بطولة الدوري.





وفي تصريحات صحفية أدلى بها مصطفى محمد قال أن فريقه يتطلع بشدة إلى مواجهة بشيكتاش ويجب أن نحقق الفوز بها من أجل مواصلة الفرص في البطولة والتي سندخل الملعب فيها بإيمان شديد أن الوقت مازال موجود للمنافسة على لقب الدوري.





وقبل المباراة ويتصدر بشيكتاش جدول ترتيب الدوري التركي قبل انطلاق الجولة 38 برصيد 81 نقطة، بفارق 6 نقاط عن جالاتا سراي صاحب المركز الثالث خلف فنربخشة صاحب الـ 76 نقطة.



