تركيا: مقتل ألف مقاتل كردي في سوريا والعراق

أعلن الجيش التركي، اليوم الأربعاء، مقتل 953 من مقاتلي الميليشيات الكردية في سوريا والعراق، منذ يناير الماضي.

وكانت بغداد تحتج بين الحين والآخر على القصف التركي الدوري في شمال العراق، حيث يتمركز مقاتلو حزب العمال الكردستاني.

وأفادت مصادر، بأن تركيا سيطرت على ثلاث مناطق في شمال البلاد في سوريا، احتلت اثنتين منها بعد قتال ضد وحدات حماية الشعب، وهي ميليشيا كردية سورية تعتبرها أنقرة الذراع المحلي لحزب العمال الكردستاني.