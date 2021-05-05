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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 5-5- 2021

الأربعاء 05/مايو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 5-5-2021

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-5-2021

استقرت أسعار الذهب في مصر في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعها بقيمة 4 جنيهات ونصف في سوق الصاغة وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي.. التفاصيل من هنا

"المالية": 15 مايو آخر موعد لانضمام الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.. التفاصيل من هنا 

وزير المالية: حريصون على التطبيق التدريجى للمنظومة إلكترونية تيسيرًا على المتعاملين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المستوردين بدأوا إجراءات الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية منذ انطلاق مرحلة التشغيل التجريبى.. التفاصيل من هنا

وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى 

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذ للمشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.. التفاصيل من هنا

421 مليون دولار دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص خلال 2020 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي المسئولة عن تنمية القطاع الخاص.. التفاصيل من هنا

"الكهرباء": 110 مليون جنيه لتطوير شبكات التوزيع بالقليوبية 

في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء.. التفاصيل من هنا 

2 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم

سجلت مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم حوالي 2 مليار جنيه ، بينما سجل المصريون والعرب مبيعات بحوالي 2 مليار جنيه و6.4 مليون جنيه علي التوالي.. التفاصيل من هنا

"القومي الاتصالات" يمنح شركة "بي تي" ترخيص لتقديم خدمات الربط على شبكاتهم 

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمنح شركة بي تي للاتصالات - إيجيبت - ترخيص لتقديم خدمات الربط ونقل المعلومات للمؤسسات والشركات على شبكاتهم الدولية.. التفاصيل من هنا

السفير الألماني بالقاهرة يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة

قام الدكتور سيريل جان نون، السفير الألمانى بالقاهرة، والمستشار العسكري للسفارة، بزيارة تفقدية إلى مدينة العلمين الجديدة، يرافقهما المهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والسفارة.. التفاصيل من هنا 

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