وزيرة الخزانة الأمريكية: رفع معدلات الفائدة ضروريا مع خطط الاستثمار

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أنه سيكون من الضروري على الأرجح رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة قليلا لتجنب ارتفاع نشاط مفرط للاقتصاد مرتبط بخطط الاستثمار التي قدمها الرئيس جو بايدن.

وشكلت تصريحات يلين عاصفة صغيرة أدت إلى هزة في أسواق المال، ما اضطرها للتوضيح في وقت لاحق أن تصريحاتها ليست توقعات ولا توصيات للاحتياطي الفدرالي برفع معدلات الفائدة.





وبعد حصوله على موافقة على خطة أولى للإنقاذ بقيمة 1.9 ترليون دولار في مارس، عرض بايدن اقتراحين إضافيين تبلغ قيمتهما الإجمالية نحو أربعة ترليونات دولار على مدى عقد يمولا بشكل أساسي من زيادة الضرائب على الشركات الكبرى والأمريكيين الأكثر ثراء.





ووفقا للفرنسية قالت يلين في مؤتمر نظمته مجلة "ذي أتلانتيك" إنه قد يكون من الضروري رفع معدلات الفائدة قليلا لضمان عدم حصول نشاط مفرط لاقتصادنا، وإن كانت النفقات الإضافية (المتعلقة بخطط الاستثمار) ضئيلة نسبيا مقارنة بالمقارنة مع حجم الاقتصاد".





ويتم تحديد معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، وقام تخفيضها إلى هامش بين الصفر و0,25 بالمئة في مارس 2020 لدعم الاقتصاد في مواجهة المخاطر المرتبطة بوباء كوفيد-19.





وشكل تعليق يلين مفاجأة لأن الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي تدرك الأهمية التي يتم إيلاؤها لاستقلالية المؤسسة حيال السلطة السياسية. وقالت في وقت لاحق في منتدى نظمته صحيفة وول ستريت جورنال إن تصريحاتها ليست توقعات ولا توصية، مؤكدة أنها تولي هي شخصيا أهمية لهذه الاستقلالية.





ويؤكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول من جهته، أنه ما زال من السابق لأوانه التفكير في رفع معدلات الفائدة.



