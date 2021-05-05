Advertisements

أفغانستان: طالبان تستولى على منطقة بإقليم باجلان

الأربعاء 05/مايو/2021 - 03:41 م
طالبان
طالبان
وكالات
Advertisements

استولت حركة طالبان، على منطقة بوركا بإقليم باجلان بشمال أفغانستان، بعد اشتباك مع القوات الأمنية.

 

وتصدت قوات الأمن الأفغانية، لهجوم ضخم شنته حركة طالبان في إقليم هلمند جنوبي البلاد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 28 مسلحًا من حركة طالبان، إصابة 28 آخرون، في أقاليم ننكارهار ولاجمان وغزني وقندهار وزابول وهيرات وفرح وبلخ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقالت الدفاع الأفغانية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قوات الأمن الوطني عثرت على 34 عبوة ناسفة، وأحبطت مفعولها والتي كانت طالبان قد زرعتها على طرق عامة، وفقًا لوكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

 

وأخلت القوات الأفغانية، مناطق واسعة من نفوذ طالبان وضبط بعض الأسلحة التي تخص الجماعة المسلحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طالبان حركة طالبان افغانستان

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة تعرض ميناء الإسكندرية للتلوث.. وزارة البيئة ترد

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ ثلث ساعة

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ ثلث ساعة

التشكيل المتوقع لمواجهة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال اوروبا

منذ أقل من ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ يوم

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ يوم

محاولات مكثفة لتجهيز نجم الأهلي لمواجهة الاتحاد

منذ أقل من ساعة

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 19 ساعة

الحكومة: غلق المحلات والكافيهات والمولات بعد 9 مساء اعتبارا من الغد

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

مقتل 67 متمردا بعمليات أمنية في أفغانستان

مقتل 24 من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

القوات الأفغانية تستعيد السيطرة على منطقة بعد عام من استيلاء طالبان عليها

أفغانستان: مقتل 28 من طالبان خلال عمليات للجيش

قوات الأمن الأفغانية تتصد لهجوم ضخم شنته حركة طالبان في إقليم هلمند جنوبي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

03:21 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

01:46 م

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

03:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي