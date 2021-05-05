محافظ بورسعيد يشدد على توفير السلع الغذائية والمواد الأساسية بالأسواق بالأسعار المناسبة



عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة اجتماعا مع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتوافر السلع الأساسية الغذائية والاستهلاكية ومتابعة سير العمل داخل الجمعيات الاستهلاكية بالمحافظة.





وشدد محافظ بورسعيد على توفير كافة السلع الغذائية والمواد الأساسية بالأسعار المناسبة للسوق خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا على المتابعة المستمرة للجمعيات الاستهلاكية بالمحافظة خلال هذه الفترة، وطرح مختلف السلع الغذائية الذى يحتاجها المواطن.



وأكد اللواء عادل الغضبان بأن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في السلع الغذائية والمواد الأساسية طوال شهر رمضان المبارك، مشددا على استمرار الدفع بالسلع الغذائية بالأسعار المناسبة فى الجمعيات الاستهلاكية والأسواق، بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية.