تفاصيل اجتماع محافظ الدقلية مع نواب البرلمان

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إلتقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء بالسادة أعضاء البرلمان" النواب والشيوخ" في اللقاء الاسبوعي بهم.

وأكد " مختار" علي أن لقاء النواب الاسبوعي يهدف إلي بحث ومناقشة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية ( الصحة - التعليم - الري - الزراعه - المياه والصرف الصحي - الكهرباء - الشباب والرياضه... ).

وفي ذات السياق تناول " المحافظ " مع السادة النواب مناقشة كيفية تطوير المنظومة الصحية بالدقهلية ووضع خطة علمية مدروسة لتقديم خدمة علاجية علي أعلي مستوي للمرضي المترددين علي مستشفيات الجامعة والصحة وأكد علي ضرورة التعاون المشترك بين جامعة المنصورة ومديرية الصحة بالدقهلية في هذا الشأن بحضور عدد من قيادات المديرية والمستشفيات الجامعية.

واكد "المحافظ " على ان أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة واعضاء البرلمان يعملون كفريق واحد من أجل تحقيق مطالب واحتياجات ابناء الدقهلية..

حضر لقاء النواب الاسبوعي عدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن ورؤساء قطاعات المرافق لفحص وحل مشاكل المواطنين فورا.







تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة التواصل المستمر والدائم مع أعضاء البرلمان (مجلسي النواب والشيوخ) لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بالمحافظات