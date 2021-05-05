الأعداد تتزايد بصورة كبيرة.. أقوى تصريح من رئيس الوزراء عن موجة كورونا الثالثة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة نجحت في تخطي الموجة الأولى والثانية واليوم مصر في الموجة الثالثة التي تتسم بتزايد الأعداد بصورة كبيرة وتحور للفيروس في بعض الدول.





وقال رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، إننا تمكنا من إدارة أزمة كورونا بطريقة إيجابية من خلال كل مؤسسات الدولة في ظل أزمة عالمية.





وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة استعدادًا لعودة السياحة في محافظة جنوب سيناء، موضحه أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الحجر الصحي في كل من مطار شرم الدولي، وميناء شرم البحري، وميناء نويبع البحري، ومنفذ طابا البري، وتوفير القوي البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة والتأكد من كفايتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، واتباع التعليمات الخاصة بالدخول من المنافذ، ومنها عدم دخول أي شخص إلا بتحليل "PCR"، وفي حالة عدم وجود تحليل يتم اجراء التحليل بالمطار، على أن ينتقل السائح إلى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجة خلال 12 ساعة، وفي حالة السفر يتم اتباع الإجراءات طبقا لقوانين الدولة المسافر لها السائح، مشيرة إلى أن عدد المسحات التي تم اجراؤها عند الوصول بلغت 32764 مسحة، فيما بلغت عدد المسحات التي تم اجراؤها عند السفر 93066 مسحة.



