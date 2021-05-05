السودان يتلقى منحة قدرها 207 ملايين دولار من البنك الأفريقي للتنمية

تلقى السودان، اليوم الأربعاء، منحة قدرها 207 ملايين دولار من البنك الأفريقي للتنمية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلن بنك التنمية الأفريقي، عن موافقة مجلس إدارة المجموعة، على خطة لتصفية متأخرات السودان لديه، البالغة 413 مليون دولار.

وقال البنك في بيان له : "وافق مجلس إدارة البنك اليوم على اقتراح بتصفية حوالي 413 مليون دولار من المتأخرات على القروض المستحقة على السودان للمؤسسة، وهو ما يمثل علامة فارقة في إعادة مشاركة البلاد مع المؤسسات المالية الدولية والعالمية.

وأكد المدير القطري لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في السودان راوبيل دورووجو أن تسوية المتأخرات ستسمح لبنك التنمية الأفريقي بإعادة التعامل الكامل مع السودان، مما يفتح فرص تمويل جديدة للمشاريع والبرامج التي تضيف المزيد من الدعم لعمليات البنك الجارية.