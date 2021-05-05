رئيس الوزراء: مليون و700 ألف غرامة تم تحصيلها من غير الملتزمين بارتداء الكمامة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن هناك متابعة يومية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى للتأكيد على توفير اللقاح، مضيفا أن الدولة أتاحت اللقاح بالمجان وكل ما تطلبه الدولة من المواطنين هو إلتزام المواطن بالإجراءات الاحترازية.





وأكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك مليون و700 ألف غرامة تم تحصيلها من المواطنين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.





وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه التهنئة مجددًا لجموع المصريين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وكذا قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاطف وتضامن المصريين الكامل، حكومة وشعبًا، مع دولة الهند الصديقة، حكومة وشعبًا، نظرًا للموجة الحادة لجائحة كورونا التي تتعرض لها الهند حاليًا.



