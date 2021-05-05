صحة شمال سيناء تبدأ التوعية بـ "الكورونا "في الأسواق

أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام إدارة التثقيف والاعلام الصحى في مديرية الصحة، اليوم الأربعاء، على بدء فريق التثقيف والاعلام الصحى الانطلاق الى الأسواق وأماكن التجمعات المختلفة للتوعية ضد كورونا، والتركيز خلال الفترة الحالية والمقبلة لمواجهة الفيروس والتوعية بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات، وذلك تزامنا مع اليوم العالمى لغسيل الأيدى.



مشيرا الى خطورة الموجة الثالثة ومدى شراسة فيروس كورونا المتحور، وأن ذلك يستوجب التحذير لكل الأهل والأصدقاء من خطورة هذه المرحلة الخطيرة، لافتا أن الوضع لا يزال تحت السيطرة حتى هذه اللحظة.. الا أنه قد ينفجر فى أى لحظة في ظل استمرار الاستهتار بهذه الموجة وعدم الالتزام بالإجراءات.



وأضاف أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية أصبح فرض عين الآن وليس غدا، وأنه يجب تضافر المجهودات من الجميع وعدم القاء المسئولية على أحد بعينه.. فجهود الكل مطلوبة جدا في هذه المرحلة.



وأعلن عن أهمية التزام الجميع بيته حفاظا على سلامتهم وصحتهم ومواجهة فيروس كورونا.. الى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والى توصيات ادارة الطب الوقائى والادارات المختصة بأن يلزم كل فرد بيته خلال الفترة الحالية، وخاصة أيام الأجازة وتجنب التجمعات الكبيرة.



مع ارتداء الكمامة وأهمية غسل اليدين باستمرار بمناسبة اليوم العالمي لغسل الأيدى والحفاظ على التباعد الآمن واتباع آداب العطس والسعال باستخدام المناديل الورقية والقائها في القمامة وعدم الخروج الا للضرورة القصوى واتباع كافة الإجراءات.



وناشدت الدكتورة ريهام الغزال مدير التثقيف والاعلام الصحى بإدارة العريش الصحية المواطنين بالتسجيل للحصول على التطعيم ضد كورونا من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى: www.egcovac.mohp.gov.eg أو زيارة مركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفي العريش العام بالنسبة للمواطنين الذين يواجهون صعوبة فى التسجيل إلكترونيًا.. منوهة الى فتوى الأزهر الشريف بامكان التطعيم ضد كورونا وقت الصيام، وأن أخذ لقاح كوفيد-19 لا يُفسد الصيام.. حيث تُعطى اللقاحات عن طريق الحقن العضلى وليس عن طريق منفذ طبيعى كالفم أو الأنف.



ومن جانبه أكد فتحى عثمان مسئول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية.



مشيرا الى مشاركة احتفال العالم بيوم غسيل الأيدى العالمى، وأهمية غسيل الأيدى المتكرر والتباعد الاجتماعى فى التصدى لفيروس كورونا.. وموضحا أهمية اجراءات الحجر الصحى بالتعاون مع مديريات الخدمات والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات والشباب ومنظمات المجتمع المدنى لمجابهة فيروس كورونا خلال المرحلة الراهنة، وبالتنسيق مع ادارتى الطب الوقائى والرعاية الأساسية بمديرية الصحة.

