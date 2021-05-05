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الحكومة: غلق المحلات والكافيهات والمولات بعد 9 مساء اعتبارا من الغد

الأربعاء 05/مايو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أن لجنة أدارة أزمة كورونا قررت اعتبارا من الغد ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو، سيكون مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه التهنئة مجددًا لجموع المصريين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وكذا قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاطف وتضامن المصريين الكامل، حكومة وشعبًا، مع دولة الهند الصديقة، حكومة وشعبًا، نظرًا للموجة الحادة لجائحة كورونا التي تتعرض لها الهند حاليًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات، من أجل توفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن هناك دفعات كبيرة يتم تلقيها تباعًا في شهر مايو الجاري، كما يتم التوسع في مراكز تلقي اللقاح، من خلال الجهات المعنية بوزارة الصحة.

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