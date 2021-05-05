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فلسطين تسجل 21 وفاة و815 إصابة بكورونا

الأربعاء 05/مايو/2021 - 03:59 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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رصدت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الأربعاء، تسجيل 815 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

 

وأفادت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن قطاع غزة سجل 612 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

 

ولفتت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، إلى تسجيل 328576 إصابة بكورونا بينها 3585 وفاة.

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