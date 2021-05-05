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رؤوف خليف لـ الفجر: رياض محرز استثنائي وتشيلسي أقرب للصعود لنهائي دوري الأبطال

الأربعاء 05/مايو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد رؤوف خليف المعلق التونسي الشهير أن فريق تشيلسي الإنجليزي هو الأقرب للصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا اليوم عن ريال مدريد الإسباني فى الدور نصف النهائي ومواجهة مانشستر سيتي.

وقال رؤوف خليف فى تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي:" تشيلسي الإنجليزي فى الوقت الحالي أقرب من ريال مدريد للوصول إلي نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهة مانشستر سيتي الذي صعد على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي".

وعن تألق رياض محرز النجم الجزائري فى صفوف مانشستر سيتي، قال خليف:" رياض محرز هو لاعب استثنائي وحاسم ووصول فريقه مانشستر سيتي للنهائي هذا العام مستحق ورائع ".

ويذكر أن رياض محرز قاد مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز على باريس سان جيرمان ذهابًا وإيابًا فى نصف نهائى دوري أبطال أوروبا وفى انتظار الفائز من مباراة اليوم بين ريال مدريد وتشيلسي والذي كانت انتهي لقاء الذهاب بينهما بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما.

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