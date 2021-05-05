Advertisements

بيراميدز يصدم الزمالك بتمديد عقد لاعبه

الأربعاء 05/مايو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يخطط مسؤولو بيراميدز، لحسم ملف تمديد عقد عبدالله بكري مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية خوفا من رحيل اللاعب إلى الزمالك.

تمديد عقد عبدالله بكري مع بيراميدز

ومن المقرر أن ينتهي عقد عبدالله بكري مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، مع النادي السماوي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد.

و يسعى مسؤولو نادي بيراميدز لفتح ملف المفاوضات مع عبدالله بكري، من أجل تمديد عقده في الفترة المقبلة بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الكروي الجاري.

ويعقد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز جلسة مع عبدالله بكري، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم ملف تجديد التعاقد معه، ومنع إنتقاله إلى نادي الزمالك.

أخبار تهمك

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ يوم

التشكيل المتوقع لمواجهة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال اوروبا

منذ أقل من ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة: غلق المحلات والكافيهات والمولات بعد 9 مساء اعتبارا من الغد

منذ أقل من نصف ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

محاولات مكثفة لتجهيز نجم الأهلي لمواجهة الاتحاد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ ثلث ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 23 دقيقة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ ثلث ساعة

حقيقة تعرض ميناء الإسكندرية للتلوث.. وزارة البيئة ترد

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ يوم

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

03:21 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

01:46 م

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

03:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي