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السودان يحصل على قرض بقيمة 425 مليون دولار لتسوية متأخراتها

الأربعاء 05/مايو/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
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قال السودان اليوم الأربعاء إنه سوى متأخراته للبنك الأفريقي للتنمية من خلال قرض تجسيري بقيمة 425 مليون دولار مقدم من بريطانيا والسويد وأيرلندا، بما يشمل منحة بقيمة 207 ملايين دولار.

تسوية تلك المتأخرات هي خطوة السودان الأحدث على طريق تسوية ديون بما لا يقل عن 50 مليار دولار. وقد اتحدث إصلاحات اقتصادية صارمة، والتي أشاد بها مسؤول بالبنك في بيان، بحسب "رويترز" .

ويتوقع السودان بدء عملية لتخفيف أعباء الديون في ظل المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في يونيو حزيران، وتستضيف فرنسا مؤتمرا لتخفيف ديون البلد الأفريقي في 17 مايو .

كان السودان قادرا في السابق على سداد متأخراته للبنك الدولي من خلال قرض تجسيري قدمته الولايات المتحدة. ولا يزال يتعين عليه تسوية متأخراته لصندوق النقد الدولي من أجل المضي قدما المبادرة.

وقال دبلوماسي فرنسي في أبريل إن فرنسا ستقدم قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار من أجل تحقيق ذلك.


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