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تنفيذ 289 مشروعا في شمال سيناء

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 289 مشروعا بتمويل قدره نحو 17.6 مليون جنيه حتى الآن ضمن برنامج "مشروعك" الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة دخل الأسرة ورفع المستوى الاقتصادي لها.

وأكد على ضرورة الاستفادة من المشروعات التي تمولها الدولة؛ بهدف تشجيع الإنتاج والقطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء شمال سيناء، مطالبا الأهالي وخاصة الشباب بضرورة الاستفادة من تلك المشروعات التي تمولها الدولة.

ومن جانبه، قال أسامة الشريف مدير عام الإدارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية في المحافظة والمدير التنفيذي لـ"مشروعك" إنه تم التنسيق مع 6 فروع للبنوك وتوفير 5 مقار لها، منها 3 مقار في العريش لخدمة أبناء مراكز ومدن العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، ومقران آخران في بئر العبد لخدمة أبناء مركز بئر العبد لتمويل المشروعات المُقدمة.

وأضاف أنه من خلال البنوك تم تمويل تنفيذ 289 مشروعا متنوعا قيمتها 17 مليونا و593 ألفا و299 جنيها، وفرت 537 فرصة عمل، منها 92 مشروعا في العريش تكلفت 6 ملايين و436 ألفا و900 جنيه، ووفرت 179 فرصة عمل، و197 مشروعا في بئر العبد تكلفت 11 مليونا و156 ألفا و399 جنيها ووفرت 348 فرصة عمل.

ولفت إلى أن من بين المشروعات المنفذة، مشروعات منزلية ومشروعات بقالة ومطاعم وورش نجارة وحدادة وزيوت وشحومات وإصلاح ومخابز وورش ومعارض وقطع غيار ومشروعات متنوعة ومحلات لبيع الحلوى ومواد البناء والحبوب والأعلاف والدواجن والمنظفات والأحذية وأدوات السباكة وغيرها.

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