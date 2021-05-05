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ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة خلال الساعات الماضية وذلك بعد توصية الجهاز الطبي بإستبعاد واحد من نجوم القلعة الحمراء من مواجهة الاتحاد السكندري والزمالك.

وأشارت بعض المصادر الخاصة إلى أن سعد سمير مدافع القلعة الحمراء يعاني من شد في العضلة الضامة ويرفض الجهاز الطبي الدفع به في المواجهات القادمة لتجنب حدوث أي من المضاعفات الخاصة بإصابته.

يُذكر أن سعد سمير كان قد تعرض للإضافة غي مواجهة الجونة والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليغادر على إثرها الملعب ويحل ياسر إبراهيم بدلًا منه.

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