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رئيس الوزراء: إجازة عيد الفطر من الأربعاء وحتى الأحد 16 مايو

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قررت حظر الاجتماعات والاحتفالات بشكل كامل، بجانب أن يكون إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر الصحفي، أن الأيام الأخيرة لشهر رمضان وفترة العيد قررت لجنة أدارة أزمة كورونا ما يلى وسيتم تطبيقها اعتبارا من الغد ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو، ومنها سيكون مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء مع السماح باستمرار خدمة الديليفري.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه التهنئة مجددًا لجموع المصريين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وكذا قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاطف وتضامن المصريين الكامل، حكومة وشعبًا، مع دولة الهند الصديقة، حكومة وشعبًا، نظرًا للموجة الحادة لجائحة كورونا التي تتعرض لها الهند حاليًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات، من أجل توفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن هناك دفعات كبيرة يتم تلقيها تباعًا في شهر مايو الجاري، كما يتم التوسع في مراكز تلقي اللقاح، من خلال الجهات المعنية بوزارة الصحة.

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