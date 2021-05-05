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إحالة الشركات الغير ملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى المرحلة الثانية للنيابة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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   أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ؛ للتيسير على الممولين ، وتحصيل حق الدولة ، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم ، موضحًا أنه من أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة  ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ؛ والتي من شأنها حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية ، والحد من التهرب الضريبى ، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى ، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة.  

وأشار " وزير المالية " إلى أن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  بلغ ما يقرب من  ٥٠٠ شركة ، موضحًا أن عدد الوثائق الالكترونية (فواتير - اشعارات دائن - اشعارات مدين ) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر  من ٦ مليون وثيقة  ، مؤكدًا أن آخر موعد لانضمام كافة الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هو ١٥ مايو الحالى .

     وطالب " وزير المالية " الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة قبل ١٥ مايو الحالى ، لافتَا إلى أنه تم بالفعل إحالة ١٠ شركات للنيابة لعدم إلتزامها بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى المرحلة الثانية منها وجارى إتخاذ إجراءات إحالة ٥ شركات أخرى ، لعدم إلتزامها بالإنضمام للمرحلة   الثانية للمنظومة ،  لافتاً إلى أن ذلك بخلاف ال٥  شركات التى سبق إحالتها للنيابة لعدم إلتزامها بالإنضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

واشار " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تم تسجيل شركات المرحلة الثالثة الملزمة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على بيئة التشغيل النهائي تمهيدا لإصدار فواتيرهم الفعلية وإرسالها  على منظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من ١٥ مايو الحالى ، وتهيب المصلحة بالشركات التى تم تسجيلها على بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة سرعة رفع أكواد السلع والخدمات التى تتعامل بها على البوابة الإلكترونية للمنظومة ( البورتال ) خلال الفترة الحالية وقبل ١٥  مايو الحالى للتمكن من استخدامها فى إصدار الفواتير بشكل صحيح . 

وأوضح " عبد القادر "  أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط  على موقع المصلحة الإلكترونى  https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php

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