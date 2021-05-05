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السماح للجماهير بحضور آخر جولتين بالدورى الإنجليزى
الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:01 م
محمد أيمن
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أصدرت رابطة الدوري الانجليزي جملة من القرارات أبرزها السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب في آخر جولتين بالموسم على أن يكون الحضور الجماهيري لصاحب الأرض فقط.
ورهنت الرابطة تنفيذ ذلك القرار الخاص بعودة الجماهير بالقرارات المنتظرة من الحكومة يوم الاثنين القادم لتخفيف القيود الخاصة بالإغلاق في إنجلترا.
يُذكر أن مباريات البريميرليج تلعب بدون حضور جماهيري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مثله مثل باقي الدوريات الاوروبية الأخرى قبل أن يتم إتخاذ هذا القرار لعودة الجماهير تدريجيًا.
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