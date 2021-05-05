Advertisements

السماح للجماهير بحضور آخر جولتين بالدورى الإنجليزى

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أصدرت رابطة الدوري الانجليزي جملة من القرارات أبرزها السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب في آخر جولتين بالموسم على أن يكون الحضور الجماهيري لصاحب الأرض فقط.

ورهنت الرابطة تنفيذ ذلك القرار الخاص بعودة الجماهير بالقرارات المنتظرة من الحكومة يوم الاثنين القادم لتخفيف القيود الخاصة بالإغلاق في إنجلترا.

يُذكر أن مباريات البريميرليج تلعب بدون حضور جماهيري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مثله مثل باقي الدوريات الاوروبية الأخرى قبل أن يتم إتخاذ هذا القرار لعودة الجماهير تدريجيًا.

أخبار تهمك

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة تعرض ميناء الإسكندرية للتلوث.. وزارة البيئة ترد

منذ حوالي 4 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ يوم

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

محاولات مكثفة لتجهيز نجم الأهلي لمواجهة الاتحاد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ ساعة و 6 دقيقة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

التشكيل المتوقع لمواجهة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال اوروبا

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الحكومة: غلق المحلات والكافيهات والمولات بعد 9 مساء اعتبارا من الغد

منذ أقل من نصف ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

03:21 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

01:46 م

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

03:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي