كفر الشيخ تشن حملات مكثفة لضبط المقاهي المخالفة لإجراءات كورونا



شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، حملات على المقاهي والأسواق، وأعمال رش وتطهير بالإضافة وقف أعمال بناء دور ثالث مخالف، تنفيذاُ لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



حيث أكدت المهندسة عابده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار أعمال الرش والتطهير بنطاق حى شمال، إضافة إلى إزالة أعمال بناء بالدور الثالث العلوي، وتم التحفظ الأخشاب وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما أشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال حملة على الاسواق إضافة على المقاهي والمطاعم،للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتمكنت الحملة من ضبط شيش بمقهىين، واتخذت كافة الإجراءات القانونية.



وأشرف علي سلامة،رئيس مركز ومدينة قلين على الحملة المكبرة على الأسواق والمقاهي والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتمكنت الحملة من ضبط عدد من الشيش وتحرير محاضر لعدد من المواطنين لعدم ارتدائهم الكمامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



كما قاد أحمد إسماعيل رئيس مركز ومدينة بيلا،حملة بالتعاون مع قوة شرطية، على المقاهي والمطاعم وتمكنت من ضبط عدد من الشيش وغلق عدد من المحال المخالفة،لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.



فيما أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالحملات بمدن ومراكز كفر الشيخ ودسوق وبلطيم وبيلا، للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية، موجهًا باستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.



وناشد محافظ كفر الشيخ، أصحاب المطاعم والكافيهات والمحال بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، والالتزام التام بما تم إعلانه من قرارات وإجراءات فى هذا الخصوص للحد من انتشار الفيروس.



وأكد محافظ كفر الشيخ أنه لا يرغب في غلق المحال والمطاعم، ولكن أصحاب المحلات والمطاعم هم من يتخذون قرار غلق محالهم أو مقاهيهم لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية، وصحة المواطن والأسر هي الأهم، فأي تهاون في ذلك سيؤدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بالتعاون بين القطاعات الصحية، الصحة والتأمين ووالإسعاف والجامعة " في استقبال وعلاج مرضى كورونا والمشتبه فيهم.



فيما تم تكثيف الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات الحكومية والمواصلات العامة لمواجهة الفيروس.